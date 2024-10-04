До нуля градусов опустится температура воздуха в Псковской области 5 октября
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 5 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков.
Будет дуть ветер северного направления ночью со скоростью от двух до семи метров в секунду, днем – от четырех до девяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет от +0 до +5 градусов, днем от +10 до +15 градусов. Атмосферное давление будет высоким.
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