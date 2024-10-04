До нуля градусов опустится температура воздуха в Псковской области 5 октября

13:27, 04 октября 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 5 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков.

Будет дуть ветер северного направления ночью со скоростью от двух до семи метров в секунду, днем – от четырех до девяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет от +0 до +5 градусов, днем от +10 до +15 градусов. Атмосферное давление будет высоким.