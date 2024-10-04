Началась газификация деревни Ущицы Куньинского района

14:47, 04 октября 2024, ПАИ

Строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 5,5 километра началось в деревне Ущицы Куньинского района в рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 годы. Об этом ПАИ сообщили в компании.

Новый газопровод, в свою очередь, создаст возможность газификации котельной и 122 домовладений. Для газификации муниципалитета уже построили межпоселковый газопровод протяженностью около 14 километров от газораспределительной станции Великих Лук до Куньи, деревень Корнилово и Ущицы Куньинского района, а также установили газорегуляторный пункт.

Как отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, строительство и ввод в эксплуатацию этого газопровода позволит жителям деревни уже в следующем году присоединиться к программе социальной газификации.