О тревожном расстройстве поговорили в программе «Анамнез». Главное

16:36, 04 октября 2024, ПАИ

О тревожном расстройстве поговорили ведущие программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове с врачом-терапевтом Альбиной Ханбабаевой.

Главное:

- Женщины в пять раз чаще обращаются к врачу по поводу тревожных расстройств, чем мужчины.

- Многодетные мамы особенно часто страдают от тревожного расстройства.

- Тревожные расстройства — это временные трудности, а не заболевание.

- Антидепрессанты из арсенала терапевтов можно считать прорывом в фармакологии. Частая причина отказа их приема — боязнь зависимости. Это и есть основной миф. При этом терапевт советует не читать инструкцию к антидепрессантам.

- Тревожное расстройство не пройдет само по себе, его нужно лечить медикаментозно. Лечение тревожного расстройства длится год.

- Помимо антидепрессантов с тревожным расстройством помогут справиться психотерапевты.

- Алкоголь не лечит тревожное расстройство.

- Спасаться от тревоги можно уборкой.

- Как распознать? Внезапная тахикардия, учащенное и затрудненное дыхание, жар, боль в груди, животе, тремор, длительные головокружения.