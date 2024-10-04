О тревожном расстройстве поговорили в программе «Анамнез». Главное
О тревожном расстройстве поговорили ведущие программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове с врачом-терапевтом Альбиной Ханбабаевой.
Главное:
- Женщины в пять раз чаще обращаются к врачу по поводу тревожных расстройств, чем мужчины.
- Многодетные мамы особенно часто страдают от тревожного расстройства.
- Тревожные расстройства — это временные трудности, а не заболевание.
- Антидепрессанты из арсенала терапевтов можно считать прорывом в фармакологии. Частая причина отказа их приема — боязнь зависимости. Это и есть основной миф. При этом терапевт советует не читать инструкцию к антидепрессантам.
- Тревожное расстройство не пройдет само по себе, его нужно лечить медикаментозно. Лечение тревожного расстройства длится год.
- Помимо антидепрессантов с тревожным расстройством помогут справиться психотерапевты.
- Алкоголь не лечит тревожное расстройство.
- Спасаться от тревоги можно уборкой.
- Как распознать? Внезапная тахикардия, учащенное и затрудненное дыхание, жар, боль в груди, животе, тремор, длительные головокружения.
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