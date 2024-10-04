Соотечественники из Латвии, Эстонии, Туркменистана и Германии побывали на одном из псковских заводов

15:45, 04 октября 2024, ПАИ

Соотечественники из Латвии, Эстонии, Туркменистана и Германии ознакомились с процессом производства обуви и условиями труда на предприятии «Псков-Полимер». Об этом ПАИ сообщили в центре содействия переселению «Соотечественник».

Специалисты «Псков-Полимера» показали экскурсантам производственные площади, где ведутся основные этапы производства обуви, рассказали о технологиях, применяемых при изготовлении продукции.

Участники экскурсии ознакомились с вакансиями и условиями для трудоустройства, узнали о возможностях обучения и карьерного роста.

Мероприятие организовано центром «Соотечественник» в целях содействия в трудоустройстве вновь прибывших участников госпрограммы.