Соотечественники из Латвии, Эстонии, Туркменистана и Германии побывали на одном из псковских заводов
Соотечественники из Латвии, Эстонии, Туркменистана и Германии ознакомились с процессом производства обуви и условиями труда на предприятии «Псков-Полимер». Об этом ПАИ сообщили в центре содействия переселению «Соотечественник».
Специалисты «Псков-Полимера» показали экскурсантам производственные площади, где ведутся основные этапы производства обуви, рассказали о технологиях, применяемых при изготовлении продукции.
Участники экскурсии ознакомились с вакансиями и условиями для трудоустройства, узнали о возможностях обучения и карьерного роста.
Мероприятие организовано центром «Соотечественник» в целях содействия в трудоустройстве вновь прибывших участников госпрограммы.
Память десантников 6-й роты и лётчика Тимура Апакидзе почтили депутаты Северо-Запада
Соотечественники из Латвии, Эстонии, Туркменистана и Германии побывали на одном из псковских заводов
Врач из Пскова: Помимо антидепрессантов с тревожным расстройством помогут справиться психотерапевты