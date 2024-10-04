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Общество

Псковских журналистов приглашают к участию в молодёжной премии «Шум»

Представители сферы медиа и журналистики Псковской области могут принять участие во Всероссийской молодёжной премии «Шум». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области

Как рассказали в комитете, эта премия помогает раскрыть молодые таланты из сферы медиа и журналистики, повышает профессиональный уровень авторов и развивает региональные медиапроекты.

«Шум» включает 11 номинаций для молодежных СМИ, гражданских и военных журналистов, документалистов и авторов подкастов, а также их наставников.

Участниками могут стать авторы контента от 14 до 35 лет. Заявки принимаются до 25 октября на сайте – premiyashum.ru.

Работы конкурсантов оценит экспертный совет и народное голосование. 6 декабря в Москве состоится торжественная церемония награждения – победитель в каждой категории получит приз – 750 тысяч рублей.

Подробная информация о номинациях, требованиях к участникам и их медиапродуктам, размещена на официальном сайте премии – premiyashum.ru.

Мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

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