Псковских журналистов приглашают к участию в молодёжной премии «Шум»

17:08, 04 октября 2024, ПАИ

Представители сферы медиа и журналистики Псковской области могут принять участие во Всероссийской молодёжной премии «Шум». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Как рассказали в комитете, эта премия помогает раскрыть молодые таланты из сферы медиа и журналистики, повышает профессиональный уровень авторов и развивает региональные медиапроекты.

«Шум» включает 11 номинаций для молодежных СМИ, гражданских и военных журналистов, документалистов и авторов подкастов, а также их наставников.

Участниками могут стать авторы контента от 14 до 35 лет. Заявки принимаются до 25 октября на сайте – premiyashum.ru.

Работы конкурсантов оценит экспертный совет и народное голосование. 6 декабря в Москве состоится торжественная церемония награждения – победитель в каждой категории получит приз – 750 тысяч рублей.

Подробная информация о номинациях, требованиях к участникам и их медиапродуктам, размещена на официальном сайте премии – premiyashum.ru.

Мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).