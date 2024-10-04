Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На 145 детей-сирот больше стало в Псковской области в этом году

В этом году в Псковской области выявлено 145 детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Общее количество детей-сирот, состоящих на учете органа опеки и попечительства составляет 1709 человек. С начала года их число уменьшилось на 5%. В семьях воспитывается 92% таких детей. На учете профильного органа также находится 1137 совершеннолетних недееспособных граждан, из которых в соцучреждениях проживает 340 человек.

Семинар-совещание на тему распоряжения имуществом подопечных прошло 4 октября в правительстве Псковской области. В нем приняли участие специалисты по опеке и попечительству, руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, директора домов-интернатов.

Начальник профильного отдела комитета по социальной защите Псковской области Валентина Чернова рассказала участникам совещания о мероприятиях по мониторингу, анализу и контролю за имуществом подопечных граждан, воспитываемых в семьях или госучреждениях, а также напомнила о сроках отчетности. Затем участники обсудили наиболее острые вопросы и обозначили пути их решения.

Были обсуждены и формы взаимодействия муниципальных органов власти с законными представителями подопечных по имущественным вопросам.

В рамках мероприятия председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева поблагодарила сотрудников организаций, участвующих в работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения, за качественное выполнение ответственных задач и за великодушие. Ольга Евстигнеева вручила представителям сферы награды.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 октября 2024

Строительные отряды и псковские барсики
04 октября 2024

Представители туриндустрии Псковской области участвуют в финале окружного этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир»
04 октября 2024

На 145 детей-сирот больше стало в Псковской области в этом году
04 октября 2024

Новогодние каникулы в России продлятся 11 дней
04 октября 2024

Псковских журналистов приглашают к участию в молодёжной премии «Шум»
04 октября 2024

Псковские волонтеры участвуют в гуманитарной миссии в Курской области
04 октября 2024

Память десантников 6-й роты и лётчика Тимура Апакидзе почтили депутаты Северо-Запада
04 октября 2024

О тревожном расстройстве поговорили в программе «Анамнез». Главное

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...