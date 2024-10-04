На 145 детей-сирот больше стало в Псковской области в этом году

17:23, 04 октября 2024, ПАИ

В этом году в Псковской области выявлено 145 детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Общее количество детей-сирот, состоящих на учете органа опеки и попечительства составляет 1709 человек. С начала года их число уменьшилось на 5%. В семьях воспитывается 92% таких детей. На учете профильного органа также находится 1137 совершеннолетних недееспособных граждан, из которых в соцучреждениях проживает 340 человек.

Семинар-совещание на тему распоряжения имуществом подопечных прошло 4 октября в правительстве Псковской области. В нем приняли участие специалисты по опеке и попечительству, руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, директора домов-интернатов.

Начальник профильного отдела комитета по социальной защите Псковской области Валентина Чернова рассказала участникам совещания о мероприятиях по мониторингу, анализу и контролю за имуществом подопечных граждан, воспитываемых в семьях или госучреждениях, а также напомнила о сроках отчетности. Затем участники обсудили наиболее острые вопросы и обозначили пути их решения.

Были обсуждены и формы взаимодействия муниципальных органов власти с законными представителями подопечных по имущественным вопросам.

В рамках мероприятия председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева поблагодарила сотрудников организаций, участвующих в работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения, за качественное выполнение ответственных задач и за великодушие. Ольга Евстигнеева вручила представителям сферы награды.