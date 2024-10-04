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Представители туриндустрии Псковской области участвуют в финале окружного этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

Представители туриндустрии Псковской области принимают участие в финальном мероприятии окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» ЦФО и СЗФО. Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Представители туриндустрии Псковской области участвуют в финале окружного этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Фото здесь и далее: комитет по туризму Псковской области

Мероприятие проходит в Ярославле.

Псковскую область в нем представляет «Пространство купца Лапина» со своей продукцией, а также работы псковской художницы Антониды Косолаповой.

Победителя определят после оценки жюри.

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