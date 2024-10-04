Представители туриндустрии Псковской области участвуют в финале окружного этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

17:29, 04 октября 2024, ПАИ

Представители туриндустрии Псковской области принимают участие в финальном мероприятии окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» ЦФО и СЗФО. Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Мероприятие проходит в Ярославле.

Псковскую область в нем представляет «Пространство купца Лапина» со своей продукцией, а также работы псковской художницы Антониды Косолаповой.

Победителя определят после оценки жюри.