Михаил Ведерников: Роль учителя и наставника в жизни каждого человека имеет особое значение

11:44, 05 октября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил учителей, работников образовательных учреждений, ветеранов педагогического труда с Днём учителя. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

«Роль учителя и наставника в жизни каждого человека имеет особое значение. У всех они разные: кто-то вспомнит отца, кто-то – бабушку или мудрого руководителя, но практически каждый может назвать педагога, который в школе или университете заложил в душу что-то важное, нечто, определяющее жизненный путь, как личный, так и профессиональный. Сегодня вы получаете десятки сообщений от учеников, для которых этим особенным учителем являетесь вы», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что кому-то учителя помогли определиться с будущим, найти призвание, профессию. Другим они открыли таланты, творческие, научные и спортивные способности. Третьих вдохновили уроками, посвящёнными честности, добру, справедливости и любви к Отечеству.

«Вам пишут и благодарные родители, которые увидели, как вы своими словами зажгли в детях искру таланта, которая теперь ведёт ребят по дорогам больших достижений. Ваши профессионализм, неравнодушие, самоотдача, а самое главное, искренность заслуживают этой благодарности и уважения», – отметил Михаил Ведерников.

Он выразил учителям глубокую признательность за труд. «Мы понимаем высокую значимость профессии педагога, поэтому со своей стороны правительство Псковской области и дальше будет делать всё, чтобы создавать условия для вашей комфортной и результативной работы», – написал Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области пожелал работникам образовательных учреждений реализации всех планов, сил и успехов.

«Пусть достижения воспитанников вдохновляют вас на новые свершения. Счастья вам, здоровья и всего самого доброго. С Днём учителя!» – заключил Михаил Ведерников.