Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: Роль учителя и наставника в жизни каждого человека имеет особое значение

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил учителей, работников образовательных учреждений, ветеранов педагогического труда с Днём учителя. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

Фото: пресс-служба областного Собрания

«Роль учителя и наставника в жизни каждого человека имеет особое значение. У всех они разные: кто-то вспомнит отца, кто-то – бабушку или мудрого руководителя, но практически каждый может назвать педагога, который в школе или университете заложил в душу что-то важное, нечто, определяющее жизненный путь, как личный, так и профессиональный. Сегодня вы получаете десятки сообщений от учеников, для которых этим особенным учителем являетесь вы», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что кому-то учителя помогли определиться с будущим, найти призвание, профессию. Другим они открыли таланты, творческие, научные и спортивные способности. Третьих вдохновили уроками, посвящёнными честности, добру, справедливости и любви к Отечеству.

«Вам пишут и благодарные родители, которые увидели, как вы своими словами зажгли в детях искру таланта, которая теперь ведёт ребят по дорогам больших достижений. Ваши профессионализм, неравнодушие, самоотдача, а самое главное, искренность заслуживают этой благодарности и уважения», – отметил Михаил Ведерников.

Он выразил учителям глубокую признательность за труд. «Мы понимаем высокую значимость профессии педагога, поэтому со своей стороны правительство Псковской области и дальше будет делать всё, чтобы создавать условия для вашей комфортной и результативной работы», – написал Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области пожелал работникам образовательных учреждений реализации всех планов, сил и успехов.

«Пусть достижения воспитанников вдохновляют вас на новые свершения. Счастья вам, здоровья и всего самого доброго. С Днём учителя!» – заключил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 октября 2024

Псковский музей-заповедник приглашает учителей на бесплатное посещение выставки
05 октября 2024

До +16 градусов прогнозируют в Псковской области 6 октября
05 октября 2024

Михаил Ведерников: Роль учителя и наставника в жизни каждого человека имеет особое значение
05 октября 2024

Борис Елкин поздравил учителей с профессиональным праздником
05 октября 2024

39% составляет общая техническая готовность экотехнопарка в Псковской области
05 октября 2024

Александр Котов: Результаты труда учителя видны в успехах учеников
05 октября 2024

Центру иммунопрофилактики в Пскове исполнился один год
05 октября 2024

День учителя празднуют сегодня в России

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...