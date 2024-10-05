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Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля сегодня, 5 октября.

Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя. Фото: ПАИ

«Этот праздник считают своим не только школьные педагоги, но и преподаватели вузов, наставники колледжей и техникумов, все, кто связал свою жизнь с образованием, воспитанием, становлением молодёжи – будущего нашей страны и нашего народа», – подчеркнул Владимир Путин.

Он присоединился к словам благодарности, которые звучат сегодня повсеместно от родителей, дедушек и бабушек, от воспитанников и выпускников.

«Вы избрали для себя непростую, очень ответственную и благородную миссию, всецело посвящаете себя своим ученикам, стремитесь сделать всё, чтобы они выросли достойными людьми, обрели знания, ценности, принципы, которые станут для них надёжной опорой во взрослой жизни. Учительский труд вызывает особое уважение. В нём заложен глубочайший созидательный смысл – помочь каждому найти свой собственный путь, своё призвание, добиться личного успеха и приносить пользу людям, родной стране», – сказал президент России.

Владимир Путин пожелал работникам образовательных учреждений и их ученикам успехов, здоровья, счастья. И уточнил, что достижения и победу учащихся – лучшее подтверждение значимости учительского труда, профессиональной самоотдачи и душевной щедрости.

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