Псковская полиция напоминает алгоритм действий при обнаружении подозрительных объектов

17:57, 05 октября 2024, ПАИ

Полиция сообщает о порядке действий при нахождении подозрительных предметов. В Псковской области и соседних областях часто фиксируются случаи, когда люди находят предметы, которые оказываются взрывными устройствами или боеприпасами военных лет. Небрежное обращение с такими предметами может привести к серьёзным последствиям. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Подобные предметы неизвестного происхождения могут быть найдены в транспорте, на лестничных клетках, рядом с квартирами, в организациях и местах скопления людей.

Если человек увидел забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, то следует спросить у пассажиров рядом, не знают ли они, чья это вещь. Если определить хозяина не удалось, то необходимо сразу сообщить о находке водителю.

Если подозрительный предмет был обнаружен на лестничной клетке в подъезде жилого дома, то следует узнать у соседей, не их ли это вещь. В случае если владелец не нашёлся – незамедлительно обратиться в полицию.

При обнаружении подозрительного объекта в учреждении, незамедлительно сообщить об этом администрации или дежурному.

Во всех упомянутых случаях: ни в коем случае нельзя трогать и перемещать обнаруженный предмет; попытаться узнать, кому он принадлежит; если хозяина нет, сразу же сообщить об этом в полицию; предупредить людей поблизости о подозрительной находке и попросить их отойти подальше; дождаться приезда следственно-оперативной группы полиции.

«Помните! Внешний вид предмета может скрывать его истинное предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств террористами нередко используются сумки, пакеты, свёртки, коробки и даже детские игрушки», – подчеркнули в ведомстве и уточнили, что главное – не предпринимать самостоятельно никаких действий с найденными объектами.