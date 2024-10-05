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Общество

В бюджете РФ планируют повысить денежное довольствие военнослужащих

Денежное довольствие военнослужащих планируют повысить в бюджете РФ. Об этом пишет РИА Новости.

С 1 октября 2025 года средства на денежное довольствие российских военнослужащих готовятся проиндексировать на 4,5 %.

Правительство РФ ранее внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год.

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