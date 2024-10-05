Почти 250 правонарушений выявили инспекторы ГИМС в Псковской области за девять месяцев

12:20, 06 октября 2024, ПАИ

231 правонарушение выявили инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Основными причинами допущенных нарушений стали недисциплинированность и невнимательность судоводителей, а также пренебрежение установленными правилами, подчеркнули в пресс-службе.

При этом, несмотря на закрытие купального сезона, инспекторы ГИМС всё равно патрулируют водные акваторие. Во время рейдов специалисты проводят профилактические беседы с рыбаками и судоводителями, а также напоминают правила безопасности, рассказали в пресс-службе.