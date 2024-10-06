Медиашкола для администраторов молодёжных пабликов пройдёт на площадке ПсковГУ

19:09, 06 октября 2024, ПАИ

Медиашкола для администраторов молодёжных пабликов пройдёт в Псковской области с 5 по 9 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

На протяжении пяти дней участники будут учиться писать тексты для сайтов и соцсетей, снимать видео, монтировать и фотографировать, создавать графику, работать с нейросетями, настраивать таргет и многому другому. Выпускники получат удостоверения государственного образца о повышении квалификации.

Подать заявку можно до 25 октября. По результатам отбора на обучение будут приглашены 75 специалистов.

Проект реализуется ПсковГУ совместно с комитетом по молодежной политике Псковской области. Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь.