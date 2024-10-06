Умер оперировавший Ельцина кардиохирург Ренат Акчурин

20:10, 06 октября 2024, ПАИ

Умер оперировавший первого российского президента Бориса Ельцина академик РАН, доктор медицинских наук, кардиохирург Ренат Акчурин, сообщает «Российская газета».

В 1996 году он провёл сложную операцию на сердце президенту Ельцину – после неё политик смог выдвинуться на второй срок. Хотя другие медики опасались, что глава государства не перенесёт вмешательства.

«Ренат Сулейманович Акчурин в ряду легендарных личностей России, – пишет телеграм-канал «Полпредство Татарстана». – Хирург-виртуоз, авторитетнейший учёный, лауреат государственных премий СССР и России. Он известен в России и за рубежом как учёный и специалист, развивший уникальные направления в восстановительной, сосудистой и кардиохирургии».

Ренату Акчурину было 78 лет.