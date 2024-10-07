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Общество

Архитекторы отмечают свой профессиональный праздник сегодня

Всемирный день архитектуры отмечается ежегодно в первый понедельник октября, пишет calend.ru.

Сразу после Второй мировой войны был создан международный союз архитекторов (МСА). Одним из его учредителей стал Союз архитекторов СССР. Сейчас в МСА насчитывается более 120 национальных секций и более 1,3 миллиона архитекторов.

Архитекторы традиционно в свой профессиональный праздник проводят конференции, где обсуждают условия и результаты практической деятельности, устраивают творческие дискуссии, рассматривают проблемы архитектурного образования.

Также в этот день проходят различные выставки, фестивали и другие мероприятия.

Кроме того, в преддверии празднования Дня архитектуры президент России издает указ о присвоении почётного звания «Народный архитектор Российской Федерации».

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