Фёкла Запрядальница наступила по народному календарю
Память святой равноапостольной Фёклы Иконийской отмечается сегодня, пишет calend.ru.
На Руси на Фёклу женщины садились прясть, а мужчины продолжали молотьбу.
Считалось, что на Фёклу всё, что завяжешь, уже не развязать, поэтому в этот день играли свадьбы. Люди верили, что такой брак будет счастливым и долгим, а разлучить мужа с женой никому не удастся.
С Фёклы дни укорачивались, а ночи темнели. «День убегает лошадиным скаком», – приговаривали в народе. Считалось также, что если на дубе было много желудей, то зима будет тёплой, а лето плодородным.
Также в этот день в последний раз ходили за белыми грибами. Особое место на Фёклу занимал борщ. «На Фёклу дергай свёклу», – говорили хозяйки. А детям загадывали загадки про свёклу: «Лошадь в ограде, хвост на горе», «Красный пан в яму упал».
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