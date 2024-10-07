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Происшествия

Великолучанин с ружьём наперевес встретил трёх иногородних гостей

Житель Великих Лук вышел к трём иногородним гостям с ружьём, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Установлено, что в мае 2024 года трое иногородних молодых людей решили отметить день рождения в Великих Луках и сняли в одном из домов квартиру. По приезде у них завязался конфликт с жильцом дома.

34-летний местный житель попросил парней не расходиться и сходил за пневматической винтовкой, которую молодые люди города приняли за боевое ружьё. Направив винтовку на компанию, великолучанин начал угрожать им убийством.

Теперь мужчина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 119 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд Псковской области для рассмотрения.

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