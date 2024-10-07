Псковичи рассказали, что едят на завтрак

09:09, 07 октября 2024, ПАИ

В будние дни 68% псковичей завтракают дома, 21% — на рабочем месте. Лишь 1% опрошенных отправляются на завтрак в кафе, 8% обычно пропускают завтрак в рабочие дни, сообщается в опросе SuperJob.

Мужчины предпочитают завтракать дома (71%). Женщины чаще завтракают на работе (20%) либо пропускают утренний приём пищи (18%). Но больше всего тех, кто вообще не завтракает в рабочие дни, среди опрошенных до 34 лет (19%).

По утрам рабочих будней 32% едят кашу, 25% опрошенных — яичницу, омлет или варёные яйца, 25% перекусывают бутербродами, 16% утром доедают то, что есть в холодильнике, 11% ограничиваются чашкой кофе, 10% — чаем. Творог на завтрак предпочитают 5% опрошенных, йогурт — 4%. По 2% завтракают печеньем и сыром. Среди других вариантов называли выпечку, фрукты и овощи, мюсли, блинчики, сырники, мясо или рыбу, макароны, орехи и прочее.

Мужчины чаще завтракают тем, что осталось в холодильнике. Женщины чаще предпочитают бутерброды и йогурт. Кофе вместо завтрака чаще выбирают женщины, чай — мужчины.