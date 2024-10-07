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Общество

Новый жилой комплекс станет доступен псковичам благодаря поддержке застройщика Сбером

Сбербанк открыл специализированному застройщику ООО «Оптима» кредитную линию на сумму более 220 млн рублей для строительства жилого комплекса «Дом на Снятном». Об этом ПАИ сообщили в Сбере.

​Новый жилой комплекс станет доступен псковичам благодаря поддержке застройщика Сбером. Фото Сбера

Объект расположен по адресу Снятный переулок, 10, в шаговой доступности от ключевых объектов инфраструктуры – школ и детских садов. ЖК строится по современной технологии – каркасно-монолитной, что позволяет обеспечить удобные планировки квартир. Профессионально спроектированная инфраструктура дополнена собственной газовой котельной на крыше, что обеспечивает существенное снижение коммунальных платежей.

Проект застройки предусматривает возведение двухсекционного корпуса на 70 квартир. На выбор предлагаются одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры площадью от 38 до 81 кв. метров с предчистовой отделкой. Финансирование застройки осуществляется с использованием механизма эскроу.

«Мы предлагаем девелоперам выгодный способ проектного финансирования с помощью эскроу-счетов. Это позволяет гарантировать надёжную защиту инвестиций участников долевого строительства и помогает застройщикам успешно воплощать проекты, повышающие уровень комфорта и качества жизни в нашем регионе», – отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Директор СЗ ООО «Оптима» Виталий Бакач в свою очередь подчеркнул, что во дворе комплекса «Дом на Снятном» создана безопасная и комфортная среда для жителей без машин, но с площадками для спорта и игр детей. «Здесь каждый найдёт возможности для активного времяпрепровождения, отдыха и укрепления здоровья. Мы уверены, что этот объект вызовет большой интерес у покупателей, а наше сотрудничество с одним из ведущих банков страны гарантирует стабильность и успех проекта», – обратил внимание он.

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