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Четыре года колонии в Псковской области получил гражданин Белоруссии за контрабанду оружия и боеприпасов

Четыре года колонии строгого режима в Псковской области получил ранее судимый гражданин Белоруссии за контрабанду огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Мужчина приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы с намерением незаконно переместить их через границу Таможенного союза. Он спрятал оружие под одеждой и направился к государственной границе РФ. В районе населенного пункта Лобок Невельского района он нарушил ч. 4 ст. 14 ФЗ от 13.12.1996 г. №150-ФЗ «Об оружии», запрещающую ввоз оружия иностранными гражданами, и незаконно доставил огнестрельное оружие и боеприпасы в Россию.

Подсудимый полностью признал вину, однако обстоятельства его совершения, изложенные в обвинении, не подтвердил, заявив, что не собирался пересекать границу двух стран.

Суд учёл, что ранее мужчина был судим за совершение умышленных преступлений, имеет неснятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость. Суд признал гражданина виновным в совершении указанного преступления и по совокупности приговоров назначил окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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