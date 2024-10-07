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Новостройка в Пскове: проект становится реальностью благодаря Сбербанку

Псковское отделение Сбербанка и специализированный застройщик ООО «Салют» заключили договор об открытии кредитной линии на общую сумму порядка 350 млн рублей. Средства предназначены для возведения жилого комплекса «Салют» в деревне Борисовичи на улице Завеличенской, 16. Об этом ПАИ сообщили в Сбере.

Псковское отделение Сбербанка и специализированный застройщик ООО «Салют» заключили договор об открытии кредитной линии. Фото: Сбер

Комплекс расположен в шаговой доступности от ключевых объектов инфраструктуры, таких как школы, детские сады, крупные торговые центры и объекты спортивной инфраструктуры. Проектом застройки предусмотрено возведение 90 квартир с предчистовой отделкой, зелёные зоны, детские площадки для разного возраста, спортивная зона, а также ландшафтный дизайн, видеонаблюдение и собственная котельная.

«Финансовая поддержка со стороны Сбербанка позволит специализированному застройщику ООО «Салют» быстрее увеличивать объёмы строительства и усиливать свои позиции на рынке Псковской области. Мы намерены продолжать продуктивное сотрудничество и в целом активно поддерживаем застройщиков региона, предлагая привлекательные финансовые решения для развития отрасли», – отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Директор СЗ ООО «Салют» в свою очередь обратил внимание на то, что при разработке проекта были тщательно изучены текущие тенденции для создания поистине удобного жилого комплекса, который будет соответствовать ожиданиям современных покупателей.

«Проект жилого комплекса «Салют» предусматривает не только современные планировки, но и утепленный вентилируемый фасад дома, места для парковки, просторные балконы и лоджии. Для комфортного проживания, занятий спортом, общения и проведения досуга на территории спроектировано все необходимое. Финансовые продукты Сбербанка помогают нам успешно завершать высококачественные проекты, полностью исполняя обязательства перед клиентами», – сказал он.

Проект реализуется с использованием эскроу-счетов в соответствии с требованиями 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Такая схема защищает интересы дольщиков и гарантирует строительной компании наличие стабильного источника финансирования.

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