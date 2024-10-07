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Подведены итоги турнира по волейболу в Себежском районе

Подведены итоги открытого турнира Себежского района по волейболу, посвящённого Дню учителя и Году семьи, сообщил ПАИ тренер спортшколы «Бригантина» Сергей Иванов.

  • Подведены итоги турнира по волейболу в Себежском районе
    Фото: Сергей Иванов
  • Подведены итоги турнира по волейболу в Себежском районе
    Фото: Сергей Иванов
  • Подведены итоги турнира по волейболу в Себежском районе
    Фото: Сергей Иванов
  • Подведены итоги турнира по волейболу в Себежском районе
    Фото: Сергей Иванов
  • Подведены итоги турнира по волейболу в Себежском районе
    Фото: Сергей Иванов
  • Подведены итоги турнира по волейболу в Себежском районе
    Фото: Сергей Иванов
  • Подведены итоги турнира по волейболу в Себежском районе
    Фото: Сергей Иванов
  • Подведены итоги турнира по волейболу в Себежском районе
    Фото: Сергей Иванов
  • Подведены итоги турнира по волейболу в Себежском районе
    Фото: Сергей Иванов
  • Подведены итоги турнира по волейболу в Себежском районе
    Фото: Сергей Иванов
  • Подведены итоги турнира по волейболу в Себежском районе
    Фото: Сергей Иванов

У старших юношей за победу боролись четыре команды из Пскова, Себежа и Идрицы, Белоруссии, а также Пустошки. Первое место заняли псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина», серебро у совмещённой команды Себежа и Идрицы, а замкнули тройку лидеров гости из Белоруссии.

За награды среди младших юношей боролись белорусские спортсмены, совмещённая команда Себежа и Идрицы, а также два состава псковской «Бригантины». Победителями стали волейболисты Себежа и Идрицы, второе место досталось спортсменам из Белоруссии, а бронза на счету юношей из «Бригантины» 2014-2015 годов рождения.

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