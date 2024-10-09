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Экономика

Работу завода «Псковкабель» планируют модернизировать

Работу завода «Псковкабель» планируют модернизировать, рассказал директор предприятия Леонид Нагайцев в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Работу завода «Псковкабель» планируют модернизировать. Фото: ПАИ

«Моя задача – вывести завод на полную мощность. Сейчас работаем над этим и довольно успешно за последний год. А дальше нас ждёт модернизация оборудования и самого завода: нужно обновить фонды и здания, усовершенствовать условия труда, стать современным предприятием в полном смысле», – отметил Леонид Нагайцев.

При этом, по его словам, у предприятия большой потенциал для развития. «На заводе хорошая команда, с которой, мне кажется, можно развивать предприятие. И важно отметить, что весь коллектив практически местный – это всё ребята из Пскова», – отметил гость студии.

Сейчас на заводе работает свыше 450 человек, добавил он. «Практически все – местные, начиная от рабочих, заканчивая менеджментом», – заключил Леонид Нагайцев.

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