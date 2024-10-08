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Общество

День работников дополнительного образования отмечается сегодня

8 октября в России свой профессиональный праздник – День работников дополнительного образования – отмечают все педагоги, методисты, наставники, педагоги-организаторы, работающие в сфере допобразования.

Вообще история этой отрасли образовательной деятельности в России насчитывает более 100 лет, а сама система дополнительного образования детей формировалась из различных форм внешкольного воспитания. Так, в конце XIX века в России действовали кружки, мастерские, приюты и клубы для детей, оздоровительные лагеря-колонии и т. д. Но это были единичные и негосударственные учреждения, созданные по инициативе прогрессивных педагогов.

Как часть системы воспитания подрастающего поколения на государственном уровне дополнительное образование появилось уже после Октябрьской революции 1917 года, когда в Народном комиссариате просвещения РСФСР был создан отдел внешкольного образования. Первое государственное внешкольное учреждение для детей – Станция юных любителей природы – было создано в 1918 году в Сокольниках (Москва), а первый Дом пионеров был открыт также в столице – в Хамовническом районе в 1923 году на базе детского клуба «Трудовая коммуна». Организаторами внешкольной работы среди детей выступали педагоги-энтузиасты.

В последующие годы подобные учреждения стали открываться и в других районах Москвы, а после принятия Совнаркомом РСФСР в 1932 году постановления «О мероприятиях по развёртыванию внешкольной работы среди детей» детские внешкольные учреждения появились уже во многих городах и населенных пунктах и в советское время были очень востребованы обществом. И сегодня их деятельность не менее актуальна как для самих детей и их родителей, так и для всей системы российского образования.

В современном обществе дополнительное образование – одна из важнейших составляющих всей российской образовательной среды. Ведь без него невозможно полноценное воспитание и развитие ребенка. Если школа даёт знания, то система допобразования обеспечивает развитие интересов детей.

В России уже создано 135 детских технопарков «Кванториум» и около 200 центров «IT-куб», в которых ребята могут освоить востребованные сегодня компетенции. Всего система дополнительного образования объединяет более 70 тысяч различных центров, секций, кружков, из них свыше 25 тысяч работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Также немало секций допобразования работает непосредственно в учебных заведениях – это школьные кружки, театры и спортивные клубы. По данным Минпросвещения России, в настоящее время система допобразования охватывает более 17 миллионов ребят – это почти три четверти российских детей.

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