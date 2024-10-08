Мошенники обманывают родителей от имени директоров школ
Мошенники обманывают родителей от имени директоров школ. Случай произошел в Кировской области, сообщает издание bnkirov.ru.
Местной жительнице в телеграм пришло сообщение якобы от директора школы, который предложил установить на телефон приложение «Электронный дневник» для отслеживания успеваемости детей в школе.
Женщина перешла по ссылке и установила на свой смартфон, как выяснилось уже позже, программу удаленного доступа. Получив доступ к мобильному устройству, злоумышленники воспользовались онлайн-кабинетом женщины и похитили с ее счета 38 тысяч 560 рублей.
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