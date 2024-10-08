Фотовыставку «Вселенная Пушкина» открыло псковское отделение Банка России в областной библиотеке

09:21, 08 октября 2024, ПАИ

Новая фотовыставка Банка России в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина открылась в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Курбатова, сообщили ПАИ в псковском отделении Банка России.

«Для Псковской области Александр Пушкин – не только великий поэт и писатель, но еще и наш земляк. Именно на Псковской земле были созданы многие его произведения, которые вошли в историю мировой литературы. Образ Пушкина часто появляется на памятных монетах Банка России. Посетители выставки смогут погрузиться в эпоху, когда он жил и творил, почувствовать себя современниками великого поэта», – рассказал исполняющий обязанности управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Экспозиция расскажет и покажет жизнь поэта через образы на монетах. Каждую из старинных монет и ассигнаций, представленных на фотостендах, Пушкин держал в руках.

«Фотовыставка оживит знакомые литературные образы и расскажет как о самом Пушкине, так и о времени, на которое он повлиял. И речь здесь не только о золотом веке русской поэзии, но и о современности. Так же, как вселенная Пушкина объединяет множество поколений, мы объединяем прошлое и настоящее в одном выставочном пространстве и предлагаем взглянуть на поэта глазами современных медальеров», – отметили в пресс-службе псковского отделения.

Экспозиция открыта для псковичей и гостей города до 21 октября.