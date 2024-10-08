Псковские напитки и футболки признаны лучшими на окружном этапе конкурса «Туристический сувенир»

10:04, 08 октября 2024, ПАИ

Псковские сувениры стали лучшими на окружном этапе конкурса «Туристический сувенир», который прошел в Ярославле. Победу привезли сотрудники «Пространства купца Лапина», сообщили ПАИ в комитете по туризму Псковской области.

Квас «Псковский» занял второе место в номинации «Гастрономический сувенир (напитки)» в сегменте экономкласса. Фирменные напитки «ПКЛ» получили первое место в номинации «Гастрономический сувенир (напитки)» в средней ценовой категории. Футболки с авторским принтом псковской художницы Антониды Косолаповой оказались на втором месте в номинации «Сувенир музея» в высокой ценовой категории.

4-6 декабря в Перми пройдет всероссийский финал конкурса «Туристический сувенир».

Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится ежегодно с 2015 года и включает в себя проведение окружных этапов, региональных конкурсов и общенациональный финал. Принять участие в конкурсе могут авторы и производители туристических сувениров, мастера НХП, музеи, компании и учреждения со всей России, которым принадлежат права на сувенирную продукцию или её идею.

В этом году на конкурс заявлено 718 позиций от авторов и производителей туристических сувениров из 26 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. В финал окружного этапа по итогам дистанционной оценки вышли 443 изделия из 26 регионов.