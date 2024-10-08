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Общество

Псковские напитки и футболки признаны лучшими на окружном этапе конкурса «Туристический сувенир»

Псковские сувениры стали лучшими на окружном этапе конкурса «Туристический сувенир», который прошел в Ярославле. Победу привезли сотрудники «Пространства купца Лапина», сообщили ПАИ в комитете по туризму Псковской области.

Фото предоставлено региональным комитетом по туризму

Квас «Псковский» занял второе место в номинации «Гастрономический сувенир (напитки)» в сегменте экономкласса. Фирменные напитки «ПКЛ» получили первое место в номинации «Гастрономический сувенир (напитки)» в средней ценовой категории. Футболки с авторским принтом псковской художницы Антониды Косолаповой оказались на втором месте в номинации «Сувенир музея» в высокой ценовой категории.

4-6 декабря в Перми пройдет всероссийский финал конкурса «Туристический сувенир».

Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится ежегодно с 2015 года и включает в себя проведение окружных этапов, региональных конкурсов и общенациональный финал. Принять участие в конкурсе могут авторы и производители туристических сувениров, мастера НХП, музеи, компании и учреждения со всей России, которым принадлежат права на сувенирную продукцию или её идею.

В этом году на конкурс заявлено 718 позиций от авторов и производителей туристических сувениров из 26 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. В финал окружного этапа по итогам дистанционной оценки вышли 443 изделия из 26 регионов.

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