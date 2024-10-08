До -1 опустится температура в Псковской области ночью 9 октября

12:10, 08 октября 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 9 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от трех до восьми метров в секунду, днем ветер будет порывистым.

Температура воздуха по области ночью составит от -1 до +4 градусов, днем столбики термометра покажут от +8 до +13 градусов. Атмосферное давление будет низким.