После вмешательства прокуратуры великолукские студенты смогут мыться горячей водой
После вмешательства Великолукского транспортного прокурора в общежитиях филиала университета путей сообщения
восстановлено горячее водоснабжение, сообщает телеграм-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В общежитиях великолукского филиала Петербургского госуниверситета путей сообщения императора Александра I из-за задолженности свыше 2,7 млн рублей не было горячей воды.
Прокурор внес представление, возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП. В результате нарушения устранены, задолженность погашена, подача горячей воды в общежитии восстановлена.
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