После вмешательства прокуратуры великолукские студенты смогут мыться горячей водой

11:25, 08 октября 2024, ПАИ

После вмешательства Великолукского транспортного прокурора в общежитиях филиала университета путей сообщения

восстановлено горячее водоснабжение, сообщает телеграм-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В общежитиях великолукского филиала Петербургского госуниверситета путей сообщения императора Александра I из-за задолженности свыше 2,7 млн рублей не было горячей воды.

Прокурор внес представление, возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП. В результате нарушения устранены, задолженность погашена, подача горячей воды в общежитии восстановлена.