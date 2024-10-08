Валерий Зайцев: О такой модернизации, как в Печорах, мечтает каждый район

14:11, 08 октября 2024, ПАИ

О такой масштабной модернизации и реконструкции, которая на протяжении последних трёх лет идёт в Печорах, мечтает каждый муниципалитет, уверен глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

В связи с 550-летием Псково-Печерского монастыря в городе началось много проектов, связанных с реставрацией, реконструкцией, в том числе коммунальной инфраструктуры, напомнил глава округа в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 8 октября.

«Это сложные, масштабные проекты, в ходе которых мы столкнулись с закономерными трудностями. Большинство этих проектов уже завершено. Мы привели в порядок общественные территории, дворовые территории, благоустроили два парка. Мы сделали новую автостанцию», – отметил Валерий Зайцев.

Самый больной вопрос, по словам Валерия Зайцева, был связан с прокладкой сетей. «Реконструкция водопровода, канализации затронула весь город. Конечно, со стороны печерян был негатив: грязь, раскопки. Но все понимали, что делать это всё равно надо: износ сетей был 90%. А каким бы сложным ни был ремонт, он позволяет решать болезненный вопрос с сетями на долгие годы. О такой модернизации, я думаю, мечтает каждый район Псковской области», – сказал Валерий Зайцев, отметив, что значительная часть работ выполнена по нацпроекту «Жильё и городская среда».

Глава округа отметил, что все работы практически выполнены, однако для подключения новых сетей и их сдачи в эксплуатацию периодически приходится отключать водопровод.