Валерий Зайцев – об обратной связи с печерянами: Мы держим руку другу у друга на пульсе

14:52, 08 октября 2024, ПАИ

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев рассказал об обратной связи с жителями округа. «Мы обязательно отслеживаем высказывания печерян в социальных сетях. Настрой жителей бывает сложный: вроде делаем хорошее дело, но у людей есть недовольство. Отвечаем, работаем. Обязательно реагируем на конструктивные замечания. Мы с печерянами держим руку друг у друга на пульсе», – рассказал он в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 8 октября.

Валерий Зайцев согласился с утверждением, что среди высказываний, которые в социальных сетях оставляют о Печорском районе, на порядок больше позитива, чем негатива.

«Надеюсь, что мы переламываем эту ситуацию в позитив. Гораздо эффективнее тратить ресурсы на созидание и конструктивный диалог», – отметил глава округа.

«Жители часто останавливают на улице, в магазине может диалог завязаться, объясняю, когда, например, дорогу там-то отремонтируют. Такие диалоги – это нормальная практика», – подчеркнул Валерий Зайцев.