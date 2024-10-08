Псковская учительница удостоена благодарственного письма президента России

13:39, 08 октября 2024, ПАИ

Благодарственное письмо президента России вручили учителю химии Пустошкинского центра образования Галине Петровой в рамках IV Всероссийского форума классных руководителей. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Псковскую область на трёхдневном форуме в Москве представляли семь педагогов. Вместе с другими участниками они обсудили вопросы образования и воспитания детей и молодёжи.

«Три дня форума классных руководителей в Москве прошли очень насыщенно. Лекции, воспитательные практики, мастер-классы, концерт в Кремлёвском дворце и даже парочка интервью», – поделилась учитель математики из Псковской инженерно-лингвистической гимназии Вера Гордина.

В завершение форума в Государственном Кремлёвском дворце прошёл концерт, приуроченный ко Дню учителя.