Пара псковичей украла продукты и вещи из магазина на 10 тысяч рублей

13:48, 08 октября 2024, ПАИ

40-летний пскович и 38-летняя псковичка похитили из магазина на Рижском проспекте продукты питания и вещи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сумма ущерба составила десять тысяч рублей.

Злоумышленников доставили в территориальный отдел полиции. Похищенное изъято.