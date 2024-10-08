Пара псковичей украла продукты и вещи из магазина на 10 тысяч рублей
40-летний пскович и 38-летняя псковичка похитили из магазина на Рижском проспекте продукты питания и вещи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Сумма ущерба составила десять тысяч рублей.
Злоумышленников доставили в территориальный отдел полиции. Похищенное изъято.
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