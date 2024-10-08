Великолучане завоевали пять наград в турнире по самбо в Смоленской области
Великолучане, воспитанники клуба «Отечество», завоевали пять наград турнира по самбо, посвящённого освобождению Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Соревнования прошли в Сафоново Смоленской области 5 октября, сообщили ПАИ в клубе единоборств «Отечество».
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Фото: клуб «Отечество»
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Фото: клуб «Отечество»
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Фото: клуб «Отечество»
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Фото: клуб «Отечество»
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Фото: клуб «Отечество»
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Фото: клуб «Отечество»
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Фото: клуб «Отечество»
Илья Качнов в весовой категории до 38 килограммов одержал единственную победу среди великолукских самбистов. Серебро в весе до 65 килограммов на счету Кирилла Клименкова. Александр Кодь, Семён Берюлёв и Дмитрий Новиков стали обладателями бронзовых наград.
Тренирует призёров Андрей Симонов.
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