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Происшествия

Около трёх миллионов рублей лишились жители Псковской области после звонков от мошенников

Около трёх миллионов рублей недосчитались трое жителей Великих Лук, Псковского и Пыталовского районов после звонков мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банковской сферы. Под предлогами предотвращения попыток несанкционированного доступа к банковским счетам собеседников и оформления кредитов завладели их сбережениями.

В итоге жители региона лишились порядка трёх миллионов рублей.

Они обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённых уголовных дел.

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