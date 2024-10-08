Около трёх миллионов рублей лишились жители Псковской области после звонков от мошенников
Около трёх миллионов рублей недосчитались трое жителей Великих Лук, Псковского и Пыталовского районов после звонков мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банковской сферы. Под предлогами предотвращения попыток несанкционированного доступа к банковским счетам собеседников и оформления кредитов завладели их сбережениями.
В итоге жители региона лишились порядка трёх миллионов рублей.
Они обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённых уголовных дел.
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