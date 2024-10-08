Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

В Печорском округе появится несколько новых гостиниц и сидродельня

В Печорском муниципальном округе инвесторы построят несколько новых гостиниц, а также появится сидродельня. Об этом сообщил глава округа Валерий Зайцев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 8 октября.

Валерий Зайцев рассказал об инвестпроектах на территории Печорского округа. Фото: ПАИ

«Небольшая гостиница строится на ул. Мира. Строит там частный предприниматель: выкупил землю, к нам просто пришёл с разрешением на строительство. Проект мы видели, всё делает с точки зрения закона. С региональным комитетом по охране памятников он проект согласовал. Будет уютный небольшой отель», – сообщил Валерий Зайцев.

«Кроме того, на совете по инвестициям при губернаторе Михаиле Ведерникове был представлен проект строительства апарт-отеля в Садовом переулке. Там очень сложное место. Инвестор уже выкупил здание. Но рядом ещё одно здание, полуразрушенное: это объект регионального культурного значения, и его он [инвестор] будет восстанавливать», – отметил глава округа. Объём инвестиций в этот проект – более 100 млн рублей.

Также недалеко от Изборска будет открыта сидродельня, сообщил Валерий Зайцев. «Очень интересный проект», – отметил он.

«Все проекты – это дополнительные налоги в бюджет, новые рабочие места. Для округа это очень важно», – подчеркнул Валерий Зайцев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 октября 2024

Псковская делегация работает на международной выставке «Агросалон»
08 октября 2024

Великолукский завод начнёт поставки на Ближний Восток
08 октября 2024

Назначен новый директор Псковского филиала Россельхозбанка
08 октября 2024

Центр «Мой бизнес» в Псковской области принимает заявки на международную бизнес-миссию в Казахстане
07 октября 2024

О развитии завода «Псковкабель» поговорили на «Серебряном дожде»
07 октября 2024

Работу завода «Псковкабель» планируют модернизировать
07 октября 2024

Красная икра начала дорожать в России
03 октября 2024

Наталья Тудакова: Мы персонально отрабатываем процесс трудоустройства соотечественников, переехавших в Псковскую область

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...