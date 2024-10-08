В Печорском округе появится несколько новых гостиниц и сидродельня

15:50, 08 октября 2024, ПАИ

В Печорском муниципальном округе инвесторы построят несколько новых гостиниц, а также появится сидродельня. Об этом сообщил глава округа Валерий Зайцев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 8 октября.

«Небольшая гостиница строится на ул. Мира. Строит там частный предприниматель: выкупил землю, к нам просто пришёл с разрешением на строительство. Проект мы видели, всё делает с точки зрения закона. С региональным комитетом по охране памятников он проект согласовал. Будет уютный небольшой отель», – сообщил Валерий Зайцев.

«Кроме того, на совете по инвестициям при губернаторе Михаиле Ведерникове был представлен проект строительства апарт-отеля в Садовом переулке. Там очень сложное место. Инвестор уже выкупил здание. Но рядом ещё одно здание, полуразрушенное: это объект регионального культурного значения, и его он [инвестор] будет восстанавливать», – отметил глава округа. Объём инвестиций в этот проект – более 100 млн рублей.

Также недалеко от Изборска будет открыта сидродельня, сообщил Валерий Зайцев. «Очень интересный проект», – отметил он.

«Все проекты – это дополнительные налоги в бюджет, новые рабочие места. Для округа это очень важно», – подчеркнул Валерий Зайцев.