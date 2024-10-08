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Экономика

Псковская делегация работает на международной выставке «Агросалон»

Себежане Иван Мельник, Максим Курсенков и Александр Буров в составе псковской делегации работают на международной специализированной выставке сельскохозяйственной техники «Агросалон», которая проходит в Москве с 8 по 11 октября. Об этом сообщает районная газета «Призыв».

Фото: газета "Призыв"

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Иван Мельник и представитель ООО «Веть» Максим Курсенков присутствуют на выставке в составе делегации от Псковской области. «Здесь есть возможность выбрать технику, заключить договор на поставку. И что самое интересное – познакомиться с новыми технологиями. Ещё производитель техники получает обратную связь, замечания от фермера. Для нашего крестьянско-фермерского хозяйства техника не представлена, но мне очень интересно, я тут для саморазвития», – отметил Иван Мельник.

«Агросалон» позиционирует себя как главное в России профессиональное событие для демонстрации инновационных технических и технологических решений в АПК. Проводится объединением сельхозмашиностроителей России – Ассоциацией «Росспецмаш» при официальной поддержке Министерства промышленности и торговли России.

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