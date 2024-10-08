Семинар, посвящённый изменениям законодательства по НДС, пройдёт в Пскове 9 октября

17:42, 08 октября 2024, ПАИ

Семинар, в рамках которого можно узнать всё об изменениях законодательства по НДС с 2025 года, а также о преимуществах электронного документооборота между хозяйствующими субъектами года, проведут в учебном классе ООО «ЦПИ Консультант» в Пскове на улице Советской 9 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Ведущими спикерами выступят сотрудники профильных отделов налоговых органов Псковской области: заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Анна Никитина и главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг УФНС России по Псковской области Юрий Бородин.

Отметим, что в четвёртом квартале 2024 года УФНС России по Псковской области запланировано более 20 мероприятий, направленных на повышение осведомлённости налогоплательщиков об изменениях налогового законодательства и формирование навыков их использования в жизни.

С полным графиком мероприятий можно ознакомиться на сайте Управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области.