«Уроки на Талабах» проводят для лучших учеников Псковского района

19:10, 08 октября 2024, ПАИ

В рамках пилотного проекта «Уроки на Талабах» самые лучшие ученики школ Псковского района отправились в путешествие на острова. Об этом глава муниципалитета Наталья Фёдорова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Талабские острова – это уникальное место в нашей области и жемчужина Псковского района, где история и природа сплетаются в удивительную симфонию.

Ребята окунулись в жизнь островитян, посетили Никольский храм – памятник архитектуры конца XVIII века, попробовали себя в спортивных состязаниях и во время экскурсии познакомились с местной флорой и фауной, которые тоже имеют свои особенности.

«Понимая важность обратной связи на старте нового проекта, пообщалась с ребятами в туристско-информационном центре, который сейчас обновляется. Школьники поделились своими впечатлениями, на уроке ИЗО запечатлели поездку, таким образом, каждый школьник забрал на память небольшие сувениры с островов. Впечатления от «Уроков на Талабах» помогут выстроить ещё более интересные и насыщенные поездки в новом учебном году. Цель – дать возможность как можно большему количеству школьников открыть для себя красоту и уникальность Талабских островов, а также помочь организовать уроки в новом, живом и запоминающемся формате», – отметила Наталья Фёдорова.