Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Discord заблокировали в России

Роскомнадзор принял решение заблокировать платформу Discord на территории России за нарушение требований законодательства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

Отметим, что ранее Роскомнадзор потребовал от Discord удалить 947 материалов, которые были признаны противоправными. Несколько интернет-страниц с такими материалами так и не были удалены.

Отметим, платформа Discord была разработана в 2015 году и изначально предназначалась для геймеров. В марте 2024 года Роскомнадзор включил Discord в реестр соцсетей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 октября 2024

Митрополит Матфей сослужил патриарху Кириллу за Божественной литургией в Свято-Троицкой Сергиевой лавре
08 октября 2024

В Псковском районе автомобиль с пьяным водителем врезался в дорожные ограждения и вылетел на обочину
08 октября 2024

В Псковской области стали доступны новые электронные услуги для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей
08 октября 2024

Мастер-класс по созданию ловцов снов пройдёт для псковской молодёжи

08 октября 2024

В Печорах завершено строительство котельной для двух церквей
08 октября 2024

Вечер поэзии Геннадия Кононова прошёл в псковской библиотеке
08 октября 2024

Молодёжный кадровый центр совместно с «Движением первых» проводит в Псковской области профориентационные мероприятия
08 октября 2024

Церемонию открытия «Студенческой вахты Памяти» в Порхове посетили сотрудники регионального следственного управления

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...