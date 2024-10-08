Discord заблокировали в России
Роскомнадзор принял решение заблокировать платформу Discord на территории России за нарушение требований законодательства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.
Отметим, что ранее Роскомнадзор потребовал от Discord удалить 947 материалов, которые были признаны противоправными. Несколько интернет-страниц с такими материалами так и не были удалены.
Отметим, платформа Discord была разработана в 2015 году и изначально предназначалась для геймеров. В марте 2024 года Роскомнадзор включил Discord в реестр соцсетей.
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