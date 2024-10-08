Филологи Пскова анонсировали книгу детской писательницы Надежды Вальнер «К истокам Родины. Господин Псков»

21:30, 08 октября 2024, ПАИ

Псковская областная общественная организация «Ассоциация гуманитарной культуры» анонсирует книгу детской писательницы Надежды Вальнер «К истокам Родины. Господин Псков», изданную в типографии «Печатный двор «Стерх». Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Презентация книги состоится 8 октября в 16:00 в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина.

Книга рассчитана на чтение с детьми в кругу семьи. Издание осуществлено в рамках социального проекта «Псковские легендарные «скобы» как скрепы семейных ценностей», который реализуется в Год семьи при поддержке правительства Псковской области.

Добавим, проект «Псковские легендарные «скобы» как скрепы семейных ценностей» направлен на укрепление семейных ценностей и традиций с опорой на региональные ресурсы и бренды. В частности, образ крепких железных скоб, изготовляемых псковитянами, – символ прочности духовных приоритетов, заложенных в семейном укладе. Данный проект является попыткой реновации традиционных объединяющих ценностей семьи и их популяризации в молодёжной среде.