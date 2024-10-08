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Общество

Филологи Пскова анонсировали книгу детской писательницы Надежды Вальнер «К истокам Родины. Господин Псков»

Псковская областная общественная организация «Ассоциация гуманитарной культуры» анонсирует книгу детской писательницы Надежды Вальнер «К истокам Родины. Господин Псков», изданную в типографии «Печатный двор «Стерх». Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Презентация книги состоится 8 октября в 16:00 в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина.

Книга рассчитана на чтение с детьми в кругу семьи. Издание осуществлено в рамках социального проекта «Псковские легендарные «скобы» как скрепы семейных ценностей», который реализуется в Год семьи при поддержке правительства Псковской области.

Добавим, проект «Псковские легендарные «скобы» как скрепы семейных ценностей» направлен на укрепление семейных ценностей и традиций с опорой на региональные ресурсы и бренды. В частности, образ крепких железных скоб, изготовляемых псковитянами, – символ прочности духовных приоритетов, заложенных в семейном укладе. Данный проект является попыткой реновации традиционных объединяющих ценностей семьи и их популяризации в молодёжной среде.

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