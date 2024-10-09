В Пскове пять мигрантов, не вставшие на воинский учёт, получили повестки во время рейда

13:00, 09 октября 2024, ПАИ

В Пскове пять мигрантов – новых граждан РФ призывного возраста, не вставших на воинский учёт, получили повестки во время специального рейда, после их доставили в военный комиссариат. Об этом ПАИ сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

Всем гражданам рассказали о правовой ответственности за нарушение миграционного законодательства, а также о праве поступления на военную службу по контракту или трудоустройстве в качестве гражданского персонала в ВС РФ.

Контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане, достигшие 18 лет, законно находящиеся в России.

Отбор кандидатов из числа иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту осуществляется пунктом отбора на военную службу по контракту военного комиссариата Псковской области по адресу: Псков, ул. Первомайская, д. 38. Контактный телефон: 8 (8112) 66-73-45.