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Общество

Пятеро просветителей Псковской области претендуют на звание лучшего лектора России

Пять просветителей поучаствовали в региональном этапе Всероссийского конкурса «Знание. Лектор» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном филиале общества «Знание».

Участники выступили с лекциями и прошли собеседования. Борьба идёт за выход на окружной этап конкурса.

  • Пятеро просветителей Псковской области претендуют на звание лучшего лектора России
    Фото: Филиал Общества "Знание" в Псковской области
  • Пятеро просветителей Псковской области претендуют на звание лучшего лектора России
    Фото: Филиал Общества "Знание" в Псковской области
  • Пятеро просветителей Псковской области претендуют на звание лучшего лектора России
    Фото: Филиал Общества "Знание" в Псковской области
  • Пятеро просветителей Псковской области претендуют на звание лучшего лектора России
    Фото: Филиал Общества "Знание" в Псковской области
  • Пятеро просветителей Псковской области претендуют на звание лучшего лектора России
    Фото: Филиал Общества "Знание" в Псковской области
  • Пятеро просветителей Псковской области претендуют на звание лучшего лектора России
    Фото: Филиал Общества "Знание" в Псковской области
  • Пятеро просветителей Псковской области претендуют на звание лучшего лектора России
    Фото: Филиал Общества "Знание" в Псковской области
  • Пятеро просветителей Псковской области претендуют на звание лучшего лектора России
    Фото: Филиал Общества "Знание" в Псковской области
  • Пятеро просветителей Псковской области претендуют на звание лучшего лектора России
    Фото: Филиал Общества "Знание" в Псковской области
  • Пятеро просветителей Псковской области претендуют на звание лучшего лектора России
    Фото: Филиал Общества "Знание" в Псковской области

«Стремление войти в когорту лучших просветителей страны, безусловно, должно быть поддержано, поэтому мы готовы предложить конкурсантам стать частью нашей региональной команды лекторов», – рассказала директор филиала общества «Знание» в Псковской области Елена Печерская.

Участниками конкурса в Псковской области стали не только педагоги, но и студенты. Среди тех, кто попытался побороться за победу, учитель русского языка и литературы Пыталовской средней школы Жанна Назарова, студент Псковского государственного университета Никита Иванов, студентка Великолукского лесотехнического колледжа Полина Яковлева, заместитель директора детского технопарка «Кванториум Псков» Александр Цветков и наставник этого технопарка Игорь Лубягин.

Участники конкурса подняли темы о популяризации робототехники и программирования среди молодежи, а также рассказали о новых проектах в сфере воспитания.

Финал конкурса пройдёт в феврале 2025 года в Москве. По его итогам 70 человек получат по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.

Добавим, что Российское общество «Знание» ведёт свою историю с 1947 году как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года – Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года – Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание».

21 апреля 2021 года в послании президента России Федеральному Собранию Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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