Научно-образовательный центр мирового уровня может появиться в Псковской области

14:59, 09 октября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым основные направления развития промышленного потенциала региона. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова





«Один из ключевых вопросов – участие предприятия «Титан-Полимер» в национальном проекте «Новые материалы и химия». Также рассмотрели вопрос поддержки создания и развития научно-образовательного центра мирового уровня», – отметил Михаил Ведерников.

По итогам прошлого года по индексу промышленного производства Псковская область стала лучшей в СЗФО. За восемь месяцев этого года индекс составил почти 110 %. Успехи региона в промышленном секторе экономики связаны со значительной поддержкой Минпромторга России, обратил внимание губернатор.

«Обсудили отдельные направления новой индивидуальной программы развития Псковской области, работа над которой ведётся при поддержке нашего президента и Правительства России. Благодарю Антона Андреевича за конструктивный диалог и готовность вникнуть во все значимые для нашего региона вопросы», – заключил Михаил Ведерников.