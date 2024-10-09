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Экономика

Научно-образовательный центр мирового уровня может появиться в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым основные направления развития промышленного потенциала региона. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

  • Совещание губернатора с министром промышленности и торговли России
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Совещание губернатора с министром промышленности и торговли России
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Совещание губернатора с министром промышленности и торговли России
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова

«Один из ключевых вопросов – участие предприятия «Титан-Полимер» в национальном проекте «Новые материалы и химия». Также рассмотрели вопрос поддержки создания и развития научно-образовательного центра мирового уровня», – отметил Михаил Ведерников.

По итогам прошлого года по индексу промышленного производства Псковская область стала лучшей в СЗФО. За восемь месяцев этого года индекс составил почти 110 %. Успехи региона в промышленном секторе экономики связаны со значительной поддержкой Минпромторга России, обратил внимание губернатор.

«Обсудили отдельные направления новой индивидуальной программы развития Псковской области, работа над которой ведётся при поддержке нашего президента и Правительства России. Благодарю Антона Андреевича за конструктивный диалог и готовность вникнуть во все значимые для нашего региона вопросы», – заключил Михаил Ведерников.

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