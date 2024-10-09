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Общество

Владельцы автомобилей с иностранными номерами получили 67 протоколов о нарушениях ПДД в Псковской области

Владельцы автомобилей с иностранными номерами получили 67 протоколов о нарушениях ПДД в Псковской области. Проверка проходила 9 октября на трассе Санкт-Петербург - Невель. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Проверку прошли больше 50 владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. В результате в отношении 10 водителей оформлено 67 административных материалов за нарушения правил дорожного движения, которые были зафиксированы камерами фотовидеофиксации в Псковской области.

В случае неуплаты административного штрафа по истечении установленного срока для добровольной уплаты к иностранцу могут применить комплекс ограничительных мер, вплоть до запрета въезда в РФ.

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Владельцы автомобилей с иностранными номерами получили 67 протоколов о нарушениях ПДД в Псковской области

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