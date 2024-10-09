Незаконно построенную пятиэтажку обязали снести в Великих Луках

19:53, 09 октября 2024, ПАИ

Псковский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел дело по иску администрации Великих Лук к застройщику о сносе самовольной постройки и по встречному иску застройщика к администрации Великих Лук о признании права собственности на постройку. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в Великих Луках застройщик возвёл пятиэтажное здание многоквартирного жилого дома, не имея разрешения на строительство объекта.

В рамках судебного процесса была назначена судебно-строительная экспертиза, а также повторная комплексная экспертиза, включающая в себя как строительные, так и историко-культурные аспекты. Результаты экспертизы показали, что здание не соответствует размерам, допустимым для исторической застройки города Великие Луки.

Суд апелляционной инстанции пришёл к выводу о необходимости или сноса постройки, или о приведении её в соответствие с требованиями градостроительных регламентов.

В удовлетворении встречного иска суд отказал.