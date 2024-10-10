Александр Малинин в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области выступит в Пскове

23:59, 09 октября 2024, ПАИ

В рамках юбилейного тура в Пскове выступит народный артист России Александр Малинин в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Мероприятие пройдёт на сцене БКЗ Псковской областной филармонии 19 октября. О том, что ждёт зрителей на выступлении артистов, рассказал главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«В последнее время такая практика, когда эстрада и рок выступают с акустическими инструментами, с симфоническим оркестром, популярна. Такой формат создает объёмное новое звучание. Отдаём дань моде», – сказал Алексей Репников.

Он также отметил, что на концерте Александр Малинин выступит со своей музыкальной группой.

«Приезжает Александр Малинин со своей командой: гитара, ударные, клавиши. На следующей неделе будем дружно репетировать вместе. Основная сложность для нас – адаптироваться к инструментам, с которыми мы обычно не работаем», – добавил дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.