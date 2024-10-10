Сильнейшая магнитная буря надвигается на Землю

07:04, 10 октября 2024, ПАИ

Очень сильные магнитные бури ожидаются на Земле, сообщил в своём телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

После двух рекордных солнечных вспышек, произошедших 2 и 3 октября, которые не привели к серьёзным последствиям на Земле, новая вспышка класса Х1,8, зафиксированная ранним утром в среду, вызывает опасения у учёных. Пик этой вспышки пришёлся на 4:55 9 октября и сопровождался крупным выбросом плазмы, который, по всем расчётам, направлен прямо к Земле. Конфигурация выброса практически исключает вероятность «промаха», а его размеры превышают допустимые погрешности, пояснил Михаил Леус.

«По результатам математического моделирования видно, что данный выброс летит прямо на Землю, с очень высокой скоростью, около 1000 км/с, а это означает, что контакт с Землёй произойдёт уже сегодня. Плазменное облако обещает быть массивным – во время взрыва в космос вместе с корональным веществом был выброшен очередной крупный протуберанец», – уточнил он.

Новые прогнозы подтверждают предварительные выводы исследователей. Магнитные бури ожидаются очень сильными, в пике до класса G4 или даже выше, и продолжительными, отметил Михаил Леус. «Начало возмущений магнитосферы Земли ожидается сегодня около полудня, и продлятся магнитные бури, с колебаниями интенсивности в диапазоне от средней до очень сильной, G2-G4, до конца пятницы, 11 октября. В субботу магнитные бури продолжатся, но будут уже менее интенсивными, слабого и среднего уровня, классов G1-2G. И только в воскресенье возмущения геомагнитного поля будут ослабевать и прекращаться», – подчеркнул он.

Таким образом, ожидаемая магнитная буря может побороться за звание самой сильной и продолжительной бури нынешнего года с событиями, произошедшими 10-12 мая, уточнил Михаил Леус.