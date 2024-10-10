Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сильнейшая магнитная буря надвигается на Землю

Очень сильные магнитные бури ожидаются на Земле, сообщил в своём телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

После двух рекордных солнечных вспышек, произошедших 2 и 3 октября, которые не привели к серьёзным последствиям на Земле, новая вспышка класса Х1,8, зафиксированная ранним утром в среду, вызывает опасения у учёных. Пик этой вспышки пришёлся на 4:55 9 октября и сопровождался крупным выбросом плазмы, который, по всем расчётам, направлен прямо к Земле. Конфигурация выброса практически исключает вероятность «промаха», а его размеры превышают допустимые погрешности, пояснил Михаил Леус.

«По результатам математического моделирования видно, что данный выброс летит прямо на Землю, с очень высокой скоростью, около 1000 км/с, а это означает, что контакт с Землёй произойдёт уже сегодня. Плазменное облако обещает быть массивным – во время взрыва в космос вместе с корональным веществом был выброшен очередной крупный протуберанец», – уточнил он.

Новые прогнозы подтверждают предварительные выводы исследователей. Магнитные бури ожидаются очень сильными, в пике до класса G4 или даже выше, и продолжительными, отметил Михаил Леус. «Начало возмущений магнитосферы Земли ожидается сегодня около полудня, и продлятся магнитные бури, с колебаниями интенсивности в диапазоне от средней до очень сильной, G2-G4, до конца пятницы, 11 октября. В субботу магнитные бури продолжатся, но будут уже менее интенсивными, слабого и среднего уровня, классов G1-2G. И только в воскресенье возмущения геомагнитного поля будут ослабевать и прекращаться», – подчеркнул он.

Таким образом, ожидаемая магнитная буря может побороться за звание самой сильной и продолжительной бури нынешнего года с событиями, произошедшими 10-12 мая, уточнил Михаил Леус.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 октября 2024

Показ авторского фильма Оксаны Фёдоровой прошёл в Пскове
10 октября 2024

Движение по Тракторному переулку перекроют в Пскове с 28 октября
10 октября 2024

Глава и котёнок: Юрий Семёнов рассказал, как в его дом попадают животные из приюта
10 октября 2024

Скончался заштатный клирик Псковской епархии Елевферий
10 октября 2024

Банда косолапых держит в страхе жителей Куньинского района
10 октября 2024

Сервис по подбору программ для путешествий по Псковской области разрабатывают студенты СЗИУ РАНХиГС
10 октября 2024

Два масштабных мероприятия по онкологии пройдут завтра в Пскове
10 октября 2024

Псковичей приглашают на сборную экскурсию «Городские истории. Запсковье»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...