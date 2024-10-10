Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

09:59, 10 октября 2024, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, садовый дом горел вечером 9 октября в СНТ «Гнильно» Псковского района. Предположительная причина возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В это же время горел двухэтажный садовый дом в СНТ «Торошинка» Псковского района. Предположительная причина возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.

Кроме того, семь келий, где проживали трудники, сгорели у Крыпецкого монастыря в Псковском районе.

Также автомобиль ВАЗ-1111 «Ока» горел на улице Гоголя в Пскове. Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.