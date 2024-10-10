Кельи сгорели в Крыпецком монастыре Псковской области
Семь келий, где проживали трудники, сгорели у Крыпецкого монастыря в Псковском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
На месте работали бригада скорой помощи и пожарные подразделения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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