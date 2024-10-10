Кельи сгорели в Крыпецком монастыре Псковской области

08:24, 10 октября 2024, ПАИ

Семь келий, где проживали трудники, сгорели у Крыпецкого монастыря в Псковском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

На месте работали бригада скорой помощи и пожарные подразделения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.